Устаревшая Windows 7 больше не будет получать драйверы через Microsoft.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте поддержки компании.

В сообщении для пользователей уточняется, что Microsoft прекращает публикацию драйверов в Центре обновления Windows для Windows 7. Ограничения касаются версий Service Pack 1, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. Актуальные драйверы перестали загружаться на платформу 17 июня. Это объясняется тем, что срок действия доверенного сертификата SHA-1 для описанных ОС истек и не будет продлен.

В этой связи компания прекратит разворачивать драйверы, подписанные сертификатом SHA-2, для указанных операционных систем. По словам специалистов Microsoft, компания вносит это изменение, чтобы уменьшить проблемы с совместимостью для пользователей, которые все еще используют версии Windows 7.

Единственный способ продлить срок получения драйверов заключается в приобретении корпоративной лицензии Windows 7. Уточняется, что компьютеры, включенные в программу расширенных обновлений безопасности (ESU), продолжат получать обновления до января 2023 года.

Ранее стало известно, что в октябре 2021 года Nvidia прекратит выпуск драйверов для Windows 7, 8 и 8.1. Поддержка популярной Windows 7 была остановлена 14 января 2020 года. Пользователям ОС предложили обновиться до Windows 10.