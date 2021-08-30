Xiaomi готовит смартфон-хамелеон

Xiaomi готовит смартфон с электрохромной задней панелью, которая сможет менять цвет. Как сообщает GizmoChina, информацию о работе над необычным устройством раскрыл китайский пользователь, известный своими инсайдами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации юзера Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo говорится, что Xiaomi пока тестирует смартфон-хамелеон и намерена добавить к одной из новых моделей электрохромную или фотохромную панель. Он указал, что пока нет окончательного решения, какую технологию использовать для новинки.

У Oppo есть смартфон Reno6 Pro+ Detective Conan Edition с электрохромной поверхностью. Устройство меняет цвет с серебряного на красный и черный. Для этого по поверхности проводится ток, сам корпус защищен специальным стеклом.

У Vivo S10 реализована фотохромная панель - она меняет цвет с оранжевого на синий, когда на панель попадают прямые солнечные лучи. Таким образом изменения происходят под воздействием ультрафиолета.