iPhone предсказали рост продаж

В 2021 году поставки смартфонов продолжат свой рост на фоне восстановления экономики. Об этом сообщается в отчете агентства International Data Corporation (IDC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты организации считают, что в 2021 году рынок смартфонов вырастет на 7,4 процента. Уточняется, что всего за год будет отгружено 1,37 миллиарда единиц продукции. Это связывают с восстановлением экономики на многих развивающихся рынках. При этом сдерживающим фактором роста остается проблемная ситуация в цепочке поставок компонентов для производства смартфонов. В 2022 и 2023 году рост сохранится, но его темпы замедлятся - предсказывают увеличение объема поставок на 3,4 процента.

Отмечается, что одним из драйверов роста на рынке является повышенный интерес к iPhone и стабильная ситуация с поставками смартфонов Apple. Так, продажи гаджетов американской компании за 2021 год должны увеличиться на 13,8 процента. При этом продажи телефонов на базе Android вырастут всего на 6,2 процента.

Важным фактором роста называют интерес рынка к смартфонам с поддержкой 5G. В этом году будет продано 570 миллионов единиц устройств. Считается, что средняя стоимость смартфона (ASP) с поддержкой связи пятого поколения вырастет незначительно - до 634 долларов. При этом ASP 4G-аппаратов снизится до 206 долларов - на 30 процентов.

"Крупнейшие мировые рынки - Китай, США и Западная Европа - по-прежнему снижаются, начиная с 2019 года, однако растущие рынки, такие как Индия, Япония, Ближний Восток и Африка, способствуют восстановлению", - подытожили специалисты IDC.