Apple анонсировала следующее поколение умных часов

Компания Apple на своей ежегодной осенней презентации представила смарт-часы Watch Series 7.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция презентации ведется на сайте компании.

Новые модели представлены в размерах 41 мм и 45 мм, что на 1 мм больше, чем предыдущее поколение, при толщине 1,7 мм. Таким образом, дисплеи стали больше на 40%.

Часы заряжаются на треть быстрее, чем предыдущие: к примеру, от 0 до 80% можно будет зарядить за 45 минут. Одной зарядки хватит на 18 часов работы. Часы также имеют порт USB-C.

Series 7 - самые прочные часы Apple, отметили в компании. Кроме того, устройства получили пять новых цветов, новые циферблаты и полноценную клавиатуру.

Программа тренировок Apple Fitness за отдельную плату теперь будет доступна и в России. Среди тренировок - пилатес и медитация.

В США цена на новые часы начинается от $399.