У iPhone 13 выявили серьезный недостаток

Владельцы смартфонов от Apple пожаловались, что после перехода на iPhone 13 у них ухудшился прием звонков. Как сообщает IXBT, серьезный недостаток выявили вскоре после выхода новинки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пользователей, звонки с помощью смартфонов серии iPhone 12 были более качественными. "Уровень сигнала на iPhone 12 у одного оператора в одном и том же месте лучше, чем на iPhone 13 Pro", - отметил один из пользователей.

Другие согласились, что тоже испытывают подобные проблемы. Другой обладатель iPhone 13 пояснил, что у него в одной локации iPhone 12 ловит сеть 5G, а iPhone 13 показывает только 4G и долгое время не находит 5G.

Ранее на сайте Apple рассказали, что для производства iPhone 13 использовали фрагменты пластиковых бутылок. Корпорация уточнила, что преобразует пластик в более прочный и надежный материал, однако в прошлых моделях такое экологичное новшество не использовалось.