Смартфоны на базе Android обвинили в постоянной слежке за владельцами

Исследователи из Великобритании и Ирландии протестировали смартфоны на базе Android и выявили, что они постоянно передают в Google и другие компании значительный объём информации. Компания Google отрицает все обвинения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Во время исследования были изучены смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, а также устройства под управлением LineageOS и /e/OS. Выяснялось, что все устройства, кроме последнего, с помощью системного ПО постоянно передают производителю смартфона и третьим лицам пользовательскую информацию и данные об использовании приложений. Подобный сбор данных нарушает конфиденциальность пользователей, а они не могут остановить слежку.

Системные приложения устанавливаются на смартфоны вендором для обеспечения устройства определенными функциями. Например, это может быть приложение для камеры или сообщений. Особенность такого ПО в том, что оно его устанавливают в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), содержимое которого может изменять лишь разработчик.

Поэтому за пользователем постоянно следят системные программы. Так, Samsung Pass делится с Google Analytics данными о том, когда и сколько пользователь использовал приложение. Xiaomi тоже отправлял в Google пользовательские данные. Huawei обменивался информацией с Microsoft. При этом данные собирают даже те приложения, которыми владелец телефона не пользуется.

Смартфоны на базе Android собирают сведения о аппаратном обеспечении, ID, серийном номере устройства. Все это вместе создает уникальный цифровой отпечаток, который можно использовать для отслеживания действий конкретного пользователя.

Представители Google заявили, что данное исследование не удивляет, а просто описывает работу современных смартфонов. Все собираемые данные компании необходимы для корректной работы приложений.