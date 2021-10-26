Blue Origin и Sierra Space планируют построить коммерческую космическую станцию

Американские компании Blue Origin и Sierra Space объявили о планах построить коммерческую космическую станцию. Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте компаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Blue Origin и Sierra Space сегодня объявили о планах по [созданию] коммерческой <...> космической станции Orbital Reef, которая будет располагаться на низкой околоземной орбите", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Blue Origin.

Помимо них в проекте примут участие компании Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions, а также Университет штата Аризона.

Согласно релизу, станция начнет функционировать в период между 2025 и 2030 годами.