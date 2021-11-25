В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать и редактировать стикеры для переписки, используя собственные изображения. Функция будет доступна в веб-версии приложения. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы воспользоваться встроенным редактором стикеров, нужно будет нажать в переписке на иконку скрепки и выбрать опцию "Стикер". Следом необходимо загрузить изображение с компьютера. После этого пользователю станет доступен ряд функций для редактирования картинки: удаление фона, обрезка, добавление эмодзи или специальных наклеек.

Отмечается, что возможность делать стикеры для WhatsApp сама по себе не является новой: ранее этой функцией можно было воспользоваться в сторонних приложений для iOS и Android. Тем не менее в официальной версии мессенджера она появится впервые.

По информации издания, новая опция будет доступна пользователям веб-версии и десктопной версии WhatsApp в конце ноября или в начале декабря.