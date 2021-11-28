Telegram отключил скандальную анимацию баклажана и персика по требованию Apple

Telegram по требованию Apple отключил провокационную анимацию в эмодзи баклажана. В противном случае мессенджеру могла грозить блокировка на всех устройствах американской компании. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он также провел на своей странице в мессенджере соответствующий опрос, в котором поинтересовался у своих подписчиков, как лучше поступить. Большинство пользователей проголосовало за "полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple", а меньшинство - за "удаление баклажана".

Однако, несмотря на результаты голосования, в настоящее время анимация больше не работает на iOS, Android и ПК-клиентах. Вместе с баклажаном отключили и анимацию персика, которым часто в переписке обозначают ягодицы. Раньше при отправке фрукт сопровождался шлепком ладонью.

Пикантная анимация появилась в Telegram несколько недель назад. Чтобы ее увидеть, нужно было отправить эмодзи в чат, а затем нажать на него. После этого из цветоноса овоща выплескивается светлая жидкость, которая как будто разливается по экрану юзера. Баклажан при этом увеличивается в размерах.

В середине ноября скандальный стикер стал объектом шуток среди пользователей Twitter. Они заметили, что фонтанирующий белой жидкостью овощ вызвал у них ассоциации с эякуляцией. Кроме того, комментаторы высмеяли создателя Telegram Павла Дурова и его личную жизнь, посчитав, что идея добавить к анимации баклажана отсылку к теме секса принадлежала именно ему.