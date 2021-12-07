Instagram запустил напоминания о перерывах при просмотре контента

Социальная сеть Instagram запустила анонсированный ранее инструмент, который будет присылать пользователям уведомления о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. Об этом сообщается в письме главы администрации сервиса Адама Моссери, размещенном во вторник в официальном блоге Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для меня важно, чтобы людям нравилось проводить время в Instagram, поэтому сегодня мы запускаем "Take A Break" ("Сделай перерыв" - прим. ТАСС), чтобы дать людям возможность принимать осознанные решения о том, как они тратят свое время [в соцсети]". Если пользователь пролистывает ленту определенное время, уведомление подскажет ему, что пора прерваться и отдохнуть.

Моссери также отметил, что использование функции будет отдельно продвигаться среди подростковой аудитории. Чтобы подростки знали о новом инструменте, им будут показывать уведомления с предложением включить напоминания о времени.

Нововведение заработает в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии с 7 декабря, а в остальных странах станет доступно к началу следующего года.

Instagram дополнительно начнет тестировать функцию, которая даст пользователям возможность единовременно удалять большой объем фото или видео, а также комментарии и лайки. Предполагается, что все желающие смогут испытать новую опцию в январе.