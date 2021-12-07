В работе Amazon произошел глобальный сбой

В работе облачного сервиса Amazon Web Services произошел глобальный сбой. Это привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney, Tinder и другие, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои популярных интернет-ресурсов.

На работу Amazon на момент написания заметки пожаловались более 11 тысяч пользователей. У большинства не загружается сайт, многие столкнулись с проблемами со входом. Кроме того, у некоторых пользователей не работает приложение. Сбои фиксируются также в работе Disney, Facebook, Tinder и Netflix.

Судя по данным, со сбоем столкнулись жители CША, Британии, Индии и многих других стран. Сбои в ряде сервисов также фиксируются и в России. Причины в настоящий момент неизвестны.

4 октября тысячи пользователей по всему миру сообщили о перебоях в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Многие из них смогли открыть приложения, однако у них не получалось отправлять сообщения. Позже на неполадки в работе также пожаловались пользователи Twitter, Google и Amazon.

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что этот сбой является легким, понятным и наглядным примером того, почему разделение определенной монополии минимум на три части - это хорошая идея.