Крупный сбой в работе TikTok

Пользователи начали сообщать о сбое в работе видеосервиса TikTok. Большая часть жалоб идет из США.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, у 52% сообщивших о сбое пользователей неполадки в работе приложения, 26% заявили о трудностях в подключении к серверу, а 22% пользователей есть сбои в работе сайта.