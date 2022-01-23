https://news.day.az/hitech/1429156.html Крупный сбой в работе TikTok
Крупный сбой в работе TikTok
Пользователи начали сообщать о сбое в работе видеосервиса TikTok. Большая часть жалоб идет из США.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Так, у 52% сообщивших о сбое пользователей неполадки в работе приложения, 26% заявили о трудностях в подключении к серверу, а 22% пользователей есть сбои в работе сайта.
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