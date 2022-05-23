Наушникам AirPods предрекли смену зарядки

Аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что компания Apple намерена отказаться от разъема для зарядки Lightning у беспроводных наушников AirPods и других аксессуаров к 2023 году. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Другие продукты с портом Lightning также перейдут на USB-C. Например, Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse для Mac, MagSafe Battery для iPhone и наушники AirPods", - сообщил эксперт. По его словам, IT-гигант проведет процесс перехода одновременно со сменой порта у фирменного смартфона iPhone.

Инсайдер уточнил, что первоначальной целью компании было полностью отказаться от портов, переключившись на беспроводную зарядку. Однако задача оказалась слишком амбициозной на данном этапе, констатировал Куо.

Аналитик заметил, что Apple продолжает тестировать версию iPhone без порта для зарядки, но такой вариант гаджета не будет выпущен в ближайшие годы. Куо заключил, что iPhone без порта для зарядки "вызовет больше проблем из-за текущих ограничений беспроводных технологий и незрелой экосистемы MagSafe".