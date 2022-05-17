Популярную модель iPhone лишили обновления до iOS 16

Американская компания Apple запретила загружать обновление iOS 16 на гаджеты, которые не поддерживают новые системные требования операционной системы. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники отметили, что 16-я версия будет требовать больше оперативной памяти, чем предшественница. По словам журналистов, новая iOS потребует минимум три ГБ оперативной памяти и наличие процессора Apple A10.

В результате популярная модель смартфона iPhone 7, планшеты iPad Air 2, iPad шестого поколения и iPad mini 4, а также плеер iPod touch седьмого поколения оказались лишены поддержки новой версии ОС.

Апдейт до iOS 16 не получат и более ранние гаджеты - iPhone 6S, 6S Plus и самый первый iPhone SE. Таким образом iOS 16 будет доступна для пользователей iPhone 7 Plus и более новых смартфонов Apple.