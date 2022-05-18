Владельцы Android-смартфонов жалуются на новый баг в системе

В бета-версии июньского обновления Android 12 QPR3 3 пользователи столкнулись с неработающим поиском приложений внутри Pixel Launcher, сообщил портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что при поиске в меню приложений Pixel Launcher, которое открывается свайпом вверх, не находится ни одна программа, даже если полностью прописать ее название. Однако поиск все же работает для внутрипрограммных функций. Так, например, по запросу "Загрузки" будут показаны все приложения, в которых имеется такой раздел, но приложение "Загрузки" при этом не будет отображаться в результатах поиска.

Известно, что ошибка с поиском приложений в Pixel Launcher ограничена устройствами с последней бета-версией Android 12 QPR3 Beta 3, но также сообщается и о некоторых случаях в стабильной версии Android 12.

Единственным решением проблемы на данный момент остается перезагрузка смартфона.