США показали танк-робот с ракетами «земля-земля» LAND-LGR4

В США на базе бронетранспортера M113 создали беспилотный танк-робот, вооруженные пусковой установкой LAND-LGR4 с ракетами класса "земля-земля" с лазерным наведением. Об этом сообщает The Warzone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, боевую машину продемонстрировали на испытательном полигоне Дагвей в штате Юта во время учений EDGE 22. Машина создана концерном BAE Systems по заказу Центра интеграции искусственного интеллекта (AI2C), ответственного за изучение использования искусственного интеллекта для управления системами на поле боя.

Для создания робота корпус M113 был существенно уменьшен по высоте, что усложняет поражение робота с помощью стандартных противотанковых систем. Боевой модуль Electro Optic Systems R150 оснащен тепловизионной камерой и лазерным дальномером.