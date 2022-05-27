Раскрыт первый эксклюзив PlayStation 5 на ПК

Sony собирается выпустить игру Returnal на компьютерах. Об этом сообщает издание VGC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Упоминание новой игры обнаружили в базе SteamDB. Раскрытый тайтл фигурирует под названием Oregon, однако среди тегов нашли ключевые слова, имеющие отношения к Returnal, - rogue-like, sci-fi и bullet hell. Близкий к Sony источник подтвердил, что компания может работать над портированием игры для пользователей ПК.

По словам авторов, выпущенный для PlayStation 5 в апреле 2021 года Returnal является крупнейшим и самым амбициозным проектом финской студии Housemarque. После релиза игры компания была приобретена Sony. Если выход тайтла на компьютерах состоится, то Returnal окажется первым эксклюзивом PS5, который появился на ПК.

Специалисты отметили, что слухи о выходе эксклюзивов PS для ПК не противоречат планам Sony. Ранее руководитель PlayStation Джим Райан заявил, что компания выпустит для пользователей ПК целый набор тайтлов.

Returnal - видеоигра в жанре roguelike, выпущенная студией Housemarque в апреле 2021 года. Шутер является эксклюзивом для PS5.