В 5G увидели угрозу

Развертывание наземных сетей 5G оператором Dish Network может угрожать спутниковой системе Starlink, говорится в письме компании SpaceX к Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание пишет, что сеть Dish Network запрашивает разрешение на работу на частоте 12 гигагерц, на которой предоставляют свои услуги Starlink, OneWeb и другие спутниковые операторы. Как утверждает SpaceX, эксперименты, проведенные в Лас-Вегасе, позволили увидеть, что сеть Dish Network заставит пользователей Starlink "испытывать вредные помехи" более чем в 77 процентах случаев. В 74 процентах имеет место риск полного отключения услуг Starlink.

SpaceNews подчеркивает, что развертывание наземных сетей 5G происходит в основном в крупных городах с плотной застройкой, а не сельской местности, где находятся основные клиенты Starlink. В Dish Network заявили, что изучают претензии SpaceX. Ранее первая призвала Федеральную комиссию по связи Соединенных Штатов отключить абонентов второй, использующих Starlink на движущихся лодках и автомобилях.