Xbox вдвое обошел PlayStation по количеству проданных консолей в Японии

Из-за продолжающегося дефицита консолей PlayStation 5 на родине японцы стали чаще покупать американские Xbox Series X/S, сообщает портал Famitsu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с 13 по 19 июня продажи Xbox Series X и S составили 3,2 тыс. и 3,4 тыс. устройств соответственно, в то время как Sony продала 2,3 тыс. стандартных PlayStation 5 и 664 PS5 без оптического привода.

Однако с 6 по 12 июня всего было продано 12,4 тыс. PlayStation 5, в то время как совокупные продажи Xbox составили 6,2 тыс. Таким образом, резкое падение спроса на PS5 связывают не с отсутствием покупательского интереса, а дефицитом, который влияет на продажи Sony уже полтора года.

Достижения Xbox также мало влияют на общую картину в Японии. Согласно источнику, по состоянию на июнь 2022 года в стране было продано около 1,7 млн консолей PlayStation 5, в то время как продажи Xbox Series составили 232 тыс. консолей.

В прошлом месяце Xbox уже удавалось опередить Sony по количеству проданных консолей. Так, за одну неделю было продано 6,1 тыс. Xbox Series S, в то время как общие продажи двух модификаций PS5 составили 2,7 тыс. До этого Xbox в последний раз обходила PlayStation в Японии в 2014 году.