Mini отправит клиентам гигантские пазлы вместо машин

Концерн BMW в США отправит заказчикам, длительное время ожидающим поставки автомобилей Mini, пазлы с изображением автомобиля в натуральную величину, сообщается в пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Автопроизводитель рассылает пазлы в натуральную величину избранным клиентам Mini из списка ожидания, чтобы предоставить им нечто интересное, пока они ждут свои новые автомобили. Другие клиенты из списка ожидания получат головоломки обычного размера", - говорится в сообщении BMW USA.

Рассылку головоломок в компании объясняют желанием предоставить клиентам интересное занятие в то время, когда они ожидают в очереди свои новые автомобили. Задержку поставок производитель объясняет высоким спросом и перебоями в цепочках поставок компонентов, с которыми столкнулась автомобильная промышленность. Британская автомобильная марка Mini принадлежит концерну BMW с 1994 года.