Новые iPhone подорожают

Apple поднимет цены на смартфоны нового поколения. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитик заявил, что ASP (average selling price, средняя стоимость продажи) смартфонов серии iPhone 14 окажется примерно на 15 процентов выше, чем аналогичный показатель iPhone 13. По подсчетам эксперта, ASP новых флагманов окажется на уровне 1000-1050 долларов. Таким образом, новые телефоны будут дороже актуальных.

Ко отметил, что Apple поднимет цены на Pro-смартфоны из-за использования процессора нового поколения и обновленного дизайна. Судя по всему, цены на iPhone 14 и 14 Max останутся на прошлогоднем уровне, хотя аналитик однозначно не заявил об этом.

Также специалист отметил, что одним из главных бенефициаров увеличения ASP окажется Foxconn. По словам аналитика, компания, которая произведет 60-70 процентов новых смартфонов Apple, заметно увеличит свой доход.