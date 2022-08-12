Хакер создал устройство, позволяющее выявить слежку за человеком

Сотрудник Министерства внутренней безопасности США, хакер и специалист по компьютерной криминалистике Мэтт Эдмондсон разработал устройство, способное выявить слежку за человеком. Об этом сообщает Wired, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Эдмондсона, к нему обратился друг, также работающий в государственных структурах. Он заявил о том, что опасается слежки, так как должен был встретиться с секретным информатором. Если бы его опасения оказались верны, то прикрытие информатора было бы уничтожено. "Это был вопрос жизни и смерти", - отметил Эдмондсон.

Тогда он решил собрать собственное устройство, позволяющее обнаружить шпиона, не привлекая к себе внимания.

Гаджет размером с банковскую карту на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi сканирует местность и предупреждает владельца, если вдруг фиксирует рядом с ним один и тот же смартфон несколько раз в течение 20 минут - уведомление поступает на сенсорный экран. Отмечается, что устройство специально предусматривает постоянные перемещения владельца и может быть использовано даже в движущейся машине.

Автор изобретения заявил о том, что не собирается ставить его на коммерческие рельсы, но отметил, что скопировать его конструкцию не составит большого труда. Стоимость всех использованных деталей составила около $200.