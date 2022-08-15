https://news.day.az/hitech/1487287.html Сооснователь «Лаборатории Касперского» ушел из компании
Сооснователь «Лаборатории Касперского» ушел из компании
Сооснователь и член совета директоров "Лаборатории Касперского" Алексей Де-Мондерик покинул компанию, сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского", передает Day.Az.
"Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон компания выкупила его акции", - сообщили в компании.
Уточняется, что Де-Мондерик не участвует в деятельности компании.
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