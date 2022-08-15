Сооснователь «Лаборатории Касперского» ушел из компании

Сооснователь и член совета директоров "Лаборатории Касперского" Алексей Де-Мондерик покинул компанию, сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского", передает Day.Az.

"Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон компания выкупила его акции", - сообщили в компании.

Уточняется, что Де-Мондерик не участвует в деятельности компании.