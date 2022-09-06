Nissan предложит для Европы X-Trail без связи мотора с колесами

Компания Nissan раскрыла подробные характеристики кроссовера Nissan X-Trail нового поколения для европейского рынка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В одной из модификаций автомобиль получил трансмиссию e-Power, не имеющую связи бензинового двигателя с колесами. Турбомотор 1.5 в этой версии вращает генератор, а привод на колеса осуществляется электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки - 204 лошадиные силы.

В качестве альтернативы на европейском рынке будет доступен X-Trail с традиционной трансмиссией. В этой модификации турбомотор 1.5 с переменной степенью сжатия развивает 163 л.с. Автомобиль будет доступен с пятиместным и семиместным салоном.