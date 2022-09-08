Дочь Стива Джобса высмеяла iPhone 14

Ева Джобс, 23-летняя дочь основателя Apple Стива Джобса, высмеяла в своем Instagram-аккаунте iPhone 14 за схожесть с предыдущей моделью. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это я меняю iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшнего анонса Apple", - написала Ева и прикрепила к своему комментарию картинку-мем, на которой мужчина в клетчатой рубашке радуется тому, что получил еще одну точно такую же клетчатую рубашку.

Вскоре после публикации в комментариях к посту начали появлятся язвительные сообщения от подписчиков Евы. В них люди в основном шутили над тем, что iPhone 13 и iPhone 14 сложно назвать одинаковыми, поскольку последняя модель стоит дороже.