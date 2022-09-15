Свежее обновление «ломает» камеры в популярных смартфонах Xiaomi

Компания Xiaomi начала распространение обновления MIUI 13 для смартфонов Redmi Note 10 Pro и Pro Max, которое, по словам некоторых пользователей, выводит камеры смартфонов из строя. Об этом сообщает портал 91mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что проблемы коснулись жителей Индии. Часть обновившихся пользователей при этом жалуется, что камера их смартфонов не работает даже в сторонних приложениях.

Служба поддержки Redmi India в соцсетях признала проблему и заявила, что готова предоставить бесплатную техническую поддержку и ремонт владельцам обновленных Redmi Note 10 Pro и Pro Max.

Смартфоны Redmi Note 10 Pro и Pro Max в России были представлены как Redmi Note 10 и 10 Pro. О проблемах камеры в смартфонах российских пользователей Redmi Note 10 Pro не сообщалось.