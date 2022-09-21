Киберэксперт предостерег от скачивания «эксклюзивных» расширений для браузера

Руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко объяснил, чем могут быть опасны расширения для браузеров и как пользователю защитить себя от потенциальных угроз, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Он отметил, что расширения - это программы, которые разнообразят функции браузеров. Пащенко подчеркнул, что наиболее безопасный способ их установки - скачивание из официальных источников. Но даже в этом случае следует изучить для чего конкретно предназначено расширение.

Эксперт добавил, что существует и другой тип программ для браузеров, которые разрабатывают программисты-энтузиасты, а в дальнейшем свободно их распространяют. По словам Пащенко, ни в коем случае не следует скачивать "эксклюзивные" расширения из мессенджеров. Он отметил, что расширения могут разрабатывать злоумышленники, такие программы помогают им, в частности, получать доступ к личным данным пользователей и присваивать чужие деньги, предупредил эксперт.