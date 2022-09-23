Геймеры массово жалуются на актуальное обновление Windows 11

Обновление Windows 11 22H2, которое увидело свет на этой неделе, вызывает проблемы с производительностью в играх. Об этом сообщает портал Anti-Malware со ссылкой на жалобы геймеров на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Баг затронул те компьютеры, в которых установлены видеокарты бренда NVIDIA. Пользователи жалуются на лаги и зависания во время игры.

"Лично у меня проявляются просто сумасшедшие зависания в играх. Работа процессора колоссально просела - с 80 до 5%. Вернулся к прежнему обновлению - стало значительно лучше", - написал один из пользователей Reddit.

Другой комментатор также отметил, что заметил существенные проседания FPS сразу после обновления до версии 22H2. По его словам, играть стало невозможно, при этом у него достаточно мощное "железо", и до апдейта операционной системы никаких проблем с играми не наблюдалось.

В NVIDIA заявили, что в курсе проблемы, и ее решение уже ищется. До тех пор, пока она не будет исправлена, рекомендуется откатить обновление Windows 11 к предыдущей версии.