Intel представила процессоры нового поколения

Компания Intel анонсировала серию процессоров 13-го поколения Raptor Lake, в которую вошли шесть моделей. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Verge. Отмечается, что по мощности новые чипы превосходят процессоры предыдущего поколения на 41% в многопоточном режиме и на 15% в однопоточном.

В линейку вошли модели i9-13900K и i9-13900KF (24 ядра с частотой до 5,8 ГГц), i7-13700K и i7-13700KF (16 ядер с частотой до 5,4 ГГц), а также i5-13600K и i5-13600KF (14 ядер с частотой до 5,1 ГГц).

Как и в прошлом поколении, в Raptor Lake используется гибридная архитектура, включающая в себя производительные P-ядра и энергоэффективные E-ядра. Распределением нагрузки между блоками снова займется встроенный микроконтроллер Intel Thread Director.

Все новинки поступят в продажу 20 октября и будут стоить $589, $564, $409, $384, $329 и $294 соответственно.