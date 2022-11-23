Как сделать красивые селфи и раскладку для Instagram?

Мечтаете, чтобы ваши фотографии вызывали восторг у пользователей Instagram и под ними появлялись десятки комментариев с комплиментами? Разбираем главные тренды, которые есть в этой социальной сети, а также основные составляющие хорошего кадра, с помощью которых вы сможете значительно улучшить фото в вашей ленте.

Кстати, по статистике, фотографии с людьми в кадре собирают больше лайков и комментариев, чем снимки без людей. Именно поэтому мы так часто видим портретные съемки или селфи в аккаунтах многих блогеров.

Вот несколько советов, как сделать идеальное селфи:

1) Держите телефон на расстоянии вытянутой руки: чем ближе вы держите телефон к лицу, тем сильнее искажение. Селфи лучше делать, держа телефон вертикально, а не горизонтально, так вы будете выглядеть стройнее.

2) Если вы делаете селфи, то не стоит снимать себя анфас, оставьте это для фотографий на документы. Лучше всего повернуть лицо на 30-45°. Так кадр выглядит более объёмным, а линия подбородка не сливается с шеей.

3) Не закрывайте лицо волосами. Лучше, если у вас будут видны шея и ключицы. Для селфи лучше выбирать одежду с V-образным вырезом, это также визуально вытянет изображение.

4) Селфи лучше делать стоя - если вы сидите, то мышцы вашего тела более расслаблены и контуры лица будут менее выразительными.

5) Многие модели советуют немного приоткрыть рот или улыбнуться, чтобы выглядеть на фото женственнее. Хмурые фото вряд ли прибавят вам подписчиков.

Советы, как сделать привлекательную раскладку

1) Раскладки лучше снимать при естественном свете, в идеале - на подоконнике в солнечный день. Также можно воспользоваться столом или любой горизонтальной поверхностью. Если вам не нравится цвет выбранной вами поверхности, то подложите два листа бумаги формата A4 или однотонную упаковочную бумагу.

2) Выбирайте такой фон, который дополнит предметы в кадре, а не будет отвлекать внимание от них. Начните с простых фонов (белый, серый, бежевый, светлое дерево). Не стоит выбирать фон с активным рисунком, так есть шанс перегрузить фотографию.

3) Сочетайте предметы по цвету. Можно выбрать один цвет, который будет повторяться в нескольких предметах. Также в кадр можно добавить несколько ярких акцентов, которые будут выделяться на общем фоне.

4) Используйте декор. В ход могут идти любые подручные средства: журнал, книга, цветы, блестки, кофейные зерна, ленты, чашка кофе, фрукты и ягоды, украшения.

5) Не переусердствуйте, лучше добавлять предметы в кадр постепенно.