Блогер Нармина Таиз поделилась на своей странице в Instagram публикацией о том, как правильно запускать рекламу.

Тексты должны быть цепляющими. Недаром уважающие себя организации пользуются услугами копирайтеров! Понятное дело, идеальнных текстов не бывает, но! есть "печат" фразы, которые использовать моветон.

Сохраняйте топ!

- "широкий" ассортимент или спектр услуг

На сколько широкий?! Сто тысяч пятьсот двадцать пять?! Отлично! Вы их распределите по основным группам и дайте основную информацию. Дальше сможете развить тему с заинтересованными лицами.

- "богатый опыт"

Нормальные люди платят за качество предоставляемых услуг/товаров, совсем не за количество "отработанных часов".

- "самая низкая цена"

Ну начнем с того, что хорошая вещь дешевой быть не может. Так что, делая акцент на дешевизне, подумайте, "не прогибаете" ли вы качество.

- "качественные услуга/работа/товар"

Оно должно быть априори. Вы лучше расскажите об этом самом "качестве", а еще лучше - покажите.

- "ведущий производитель"

Высокая самооценка. А статистика на каком уровне ведется, на мировом?!

- "взаимовыгодное предложение"

Ну прям так оно и есть! Чего-то напоминает мне мэм, когда приглашают на кофе, а по факту наливают вина.

- "индивидуальный подход"

Тут вообще специалист аля высокого ранга! Прям вспомнилось выражение одного друга, который использует фразу "пойдем в лес, город покажу". Товарищи, те, кто хотят посмотреть город, в лес не ходят.

- "динамично-развивающаяся фирма"

На сколько динамично?! Можно сравню с тем самым анекдотом: "дождь шёл 3 минуты, или как говорят мужчины - всю ночь".