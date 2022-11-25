Как правильно запускать рекламу? - 8 СОВЕТОВ
Блогер Нармина Таиз поделилась на своей странице в Instagram публикацией о том, как правильно запускать рекламу.
Тексты должны быть цепляющими. Недаром уважающие себя организации пользуются услугами копирайтеров! Понятное дело, идеальнных текстов не бывает, но! есть "печат" фразы, которые использовать моветон.
Сохраняйте топ!
- "широкий" ассортимент или спектр услуг
На сколько широкий?! Сто тысяч пятьсот двадцать пять?! Отлично! Вы их распределите по основным группам и дайте основную информацию. Дальше сможете развить тему с заинтересованными лицами.
- "богатый опыт"
Нормальные люди платят за качество предоставляемых услуг/товаров, совсем не за количество "отработанных часов".
- "самая низкая цена"
Ну начнем с того, что хорошая вещь дешевой быть не может. Так что, делая акцент на дешевизне, подумайте, "не прогибаете" ли вы качество.
- "качественные услуга/работа/товар"
Оно должно быть априори. Вы лучше расскажите об этом самом "качестве", а еще лучше - покажите.
- "ведущий производитель"
Высокая самооценка. А статистика на каком уровне ведется, на мировом?!
- "взаимовыгодное предложение"
Ну прям так оно и есть! Чего-то напоминает мне мэм, когда приглашают на кофе, а по факту наливают вина.
- "индивидуальный подход"
Тут вообще специалист аля высокого ранга! Прям вспомнилось выражение одного друга, который использует фразу "пойдем в лес, город покажу". Товарищи, те, кто хотят посмотреть город, в лес не ходят.
- "динамично-развивающаяся фирма"
На сколько динамично?! Можно сравню с тем самым анекдотом: "дождь шёл 3 минуты, или как говорят мужчины - всю ночь".
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