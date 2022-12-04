Представлен ультратонкий ноутбук с большим экраном и рекордно малым весом
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Компания Asus анонсировала сверхлегкий ультрабук ExpertBook B9, который весит всего 880 граммов. Об этом сообщает издание WccfTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство получило 14-дюймовый экран с разрешением Full HD и тонкими рамками, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ постоянной памяти, а также аккумулятор емкостью 66 Втч, которого хватает на 16 часов работы без подзарядки. За производительность отвечает прошлогодний 10-ядерный процессор Intel Core i7-1255U.

Кроме низкого веса корпус ExpertBook B9 может похвастаться крайне малой толщиной - всего 14,9 мм. Для сравнения: толщина корпуса последней версии MacBook Air равна 16 мм, а весит ультрабук от Apple 1,3 кг.

Asus позиционирует ExpertBook B9 как устройство премиум-класса, поэтому стоит новинка соответствующе. За версию с 16 ГБ и 1 ТБ памяти производитель просит $1840, версия же с 32 ГБ и 2 ТБ памяти обойдется уже в $2270.