Google назвала лучшие Android-игры 2022 года

В рамках подведения ежегодных итогов редакция Google Play опубликовала список лучших игр 2022 года для Android. Компания выделила несколько категорий и в каждой назначила победителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, лучшей игрой по версии Google стал мобильный сетевой шутер Apex Legends Mobile. Этот же проект стал победителем в номинации "Лучшая игра по версии пользователей".

Лучшей игрой для планшетных ПК стала южнокорейская MMORPG под названием Tower of Fantasy. А лучшей игрой Chromebook была признана песочника Roblox.

Главным мультиплеерным проектом по стала RPG с пошаговыми боями Dislyte. Звания игры с лучшей поддержкой удостоилась уже ставшая культовой китайская гача Genshin Impact. Игрой года для начинающих геймеров стала Angry Birds Journey. В свою очередь Dicey Dungeons и Papers, Please выиграли в категориях "Лучшая инди-игра" и "Лучший сюжет" соответственно.