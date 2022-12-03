Новый гаджет Apple лишили важной функции

Техноблогеры из iFixit изучили, как устроен новый планшет Apple iPad 10 изнутри и определили, из-за чего гаджет несовместим со стилусом. Ролик опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе разборки авторы указали, что стилус Apple Pencil 2-го поколения не работает с планшетом из-за отсутствия беспроводной зарядки для стилуса. По их словам, в компании решили, что эта важная функция не так необходима пользователям, как обновленная фронтальная камера.

Также специалисты iFixit увидели, что батарея iPad 10 имеет специальные язычки, сделанные с целью упрощения замены аккумулятора. Они похвалили компанию за такой шаг, так как язычки упрощают ремонт гаджета.

По их словам, на iPad предыдущих поколений батарею приклеивали к задней поверхности корпуса. В результате неквалифицированные специалисты могли повредить компоненты планшета и сделать его нерабочим.

Однако техноблогеры констатировали, что в остальном iPad 10 крайне сложен и неудобен для ремонтных работ. Например, порт USB-C припаяли к материнской плате таким образом, что его невозможно заменить без повреждения одного из ключевых чипов всего гаджета.