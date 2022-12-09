В WhatsApp появилась новая функция

В бета-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.22.25.20 была замечена новая функция, позволяющая отправлять одноразовые текстовые сообщения. На это обратил внимание портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В этой версии сервиса можно увидеть специальную кнопку отправки сообщения с пиктограммой замка. Это означает, что пользователь намерен отправить сообщение, которое можно прочитать лишь однажды. После получения и открытия этого сообщения собеседник уже не сможет прочитать его повторно - при закрытии чата и его последующем открытии послание будет скрыто. "Время на чтение этого сообщения вышло. Попросите (отправителя) его переслать", - говорится в уведомлении мессенджера.

Таким образом, при пересылке конфиденциальных данных пользователю даже не придется его удалять - оно пропадет автоматически после первого открытия. Такие исчезающие одноразовые сообщения будут защищены от копирования и пересылки.