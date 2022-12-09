Xiaomi добавила в новый смартфон непопулярную в компании фишку

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro предложит пользователям высокий уровень защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Об этом сообщает портал GSMArena. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Xiaomi официально подтвердила прохождение сертификации в Международной электротехнической комиссии. На данный момент на рынке представлены смартфоны Xiaomi с защитой лишь от легкой пыли и брызг воды по стандарту IP53.

Последним устройством компании с рейтингом IP68 был фотофлагман Xiaomi 12S Ultra, выходивший эксклюзивно для рынка Китая. Таким образом, Xiaomi 13 Pro станет одним из немногих смартфонов компании на глобальном рынке, который получил рейтинг IP68. При этом не уточняется, получит ли защиту от воды и пыли базовая модель линейки.

Презентация смартфонов серии Xiaomi 13, оболочки MIUI 14, смарт-часов Watch S2 и наушников Buds 4 состоится в Китае 11 декабря. Ожидается, что новинки поступят на глобальный рынок уже в 2023 году.