Так выглядит OnePlus 11

Несмотря на то, что официальная премьера OnePlus 11 в Китае состоится 4 января, в Сети сегодня появилось много живых фото новинки. Судя по ним, телефон уже завезли в розничные магазины, где его можно подержать в руках и в целом оценить вживую, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Цены пока не озвучены, но магазин подтверждает наличие 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти в топовой модели. В основе OnePlus 11 - SoC Snapdragon 8 Gen 2. Телефон получит в очередной раз обновленную камеру Hasselblad с датчиками разрешением 50, 48 и 32 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт и передовой вибромотор.