Запчасти для британской военной техники будут печатать на 3D-принтере

Запчасти для британской военной техники начнут впервые производить с помощью 3D-печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Как сообщила в пятницу газета Daily Telegraph, технологию изготовления стальных деталей методом добавления слоев (Additive Layer Manufacturing, ALM) начала применять британская компания Babcock International, отвечающая за ремонт и обслуживание значительной части техники, которую используют сухопутные силы королевства.

Как указывает издание, в перспективе этот подход должен решить проблему недоступности редких деталей, снизить зависимость от длинных логистических цепочек, а также позволит не создавать большие запасы запчастей на складах. Британские военные рассчитывают, что в результате срок службы бронетехники, кораблей и самолетов можно будет продлить.

Для техники, выпущенной несколько десятилетий назад, изготовление запчасти на заказ может занимать месяцы, тогда как с помощью 3D-печати ее можно создать с нуля за день или два. Кроме того, необходимое для производства деталей оборудование не должно быть стационарным и может быть установлено на борту корабля и использоваться во время плавания.

"Возможность оперативно производить запчасти позволит нам быстрее разворачивать технику во время операций и дольше эксплуатировать ее для ведения боя", - заявил бригадир Королевского логистического корпуса Фил Проссер, слова которого приводит издание.

Технологию 3D-печати из металлических сплавов, включая титановые, начинают применять и другие европейские компании оборонного сектора, включая британскую BAE Systems. Она рассчитывает схожим способом производить запчасти для истребителей Typhoon, что предъявляет повышенные требования к точности производства и прочности деталей.