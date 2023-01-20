Обновление Windows 11 сломало программы Microsoft Office

Пользователи операционной системы Windows 11 версии 22H2 пожаловались на многочисленные проблемы с программами после установки очередных обновлений. Об этом сообщает Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что разработчики ОС из Microsoft уже признали, что после восстановления системы могут возникнуть недочеты и ошибки с запуском некоторых программ. По данным пользователей, проблема связана с пакетом обновлений KB5023152.

Согласно отзывам пострадавших владельцев ПК, чаще всего при запуске приложений после восстановления системы появляется сообщение "Не удалось запустить приложение". А в случаях, если приложения запускаются, то во время работы в них регулярно происходят зависания или закрытие окна программы без какой-либо причины.

В Tom's Hardware уточнили, что проблемы зафиксированы у "Блокнота", Paint, приложений офисного пакета Microsoft Office, голосового помощника Cortana и Windows Terminal. Потенциально пострадавших программ может быть больше, пояснили специалисты.

В сообщении Microsoft лишь указано, что повторный запуск проблемного приложения может решить проблему. При этом разработчики ОС пока не анонсировали скорый выход патча для исправления ситуации.