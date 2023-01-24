Пользователей Windows атаковали через приложения Microsoft

Хакеры изобрели способ распространения вредоносных программ через Microsoft OneNote.

Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов медиа, среди пользователей Windows участились случае атак с применением нового способа, основанного на приложении OneNote от Microsoft. Как оказалось, злоумышленники отправляют жертве письма, которые включают в себя модифицированный файл OneNote - программы для составления заметок. После его запуска на компьютер происходит удаленная установка мошеннических программ.

Авторы отметили, что для привлечения внимания в рассылке или письме может содержаться информация, что его получателю выставлен счет, отправлена посылка, прислана важная информация по работе. Для запуска сценария жертва должна открыть файл OneNote и дважды кликнуть по документу.

Как правило, при открытии подобных документов, присланных по почте, срабатывает защитный механизим. В этом случае появляется сообщение, что файл может нанести вред операционной системе. Однако многие пользователи игнорируют уведомление. "Лучший способ защитить себя от вредоносных вложений - просто не открывать файлы от незнакомых людей", - заметили специалисты.

Ранее журналисты изданя CNET рассказали, что неизвестные злоумышленники применяли драйверы для рассылки вирусов. Специалисты выяснили, что хакеры использовали подписанное Microsoft ПО.