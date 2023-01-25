SpaceX показала покрытую льдом полностью заправленную ракету Starship

Компания SpaceX продемонстрировала полностью заправленную ракету Starship. Ее видео было выложено в Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на видео видно, что ступени ракеты сцеплены друг с другом и установлены на стартовый комплекс. "Starship завершил первую генеральную репетицию, похожую на настоящий полет. Это первый раз, когда Корабль и Ускоритель находились в сборе и были полностью заполнены 10 млн фунтов (4,5 млн кг) топлива", говорится в сообщении компании. О том, что корабль полностью заправлен, свидетельствует ледяной (инеевый) покров ракеты. Он находится в тех местах, где внутри корпуса установлены топливные баки, заполненные жидким метаном и кислородом. Исключение составляет один из бортов верхней ступени, покрытый черной теплозащитой, которая также является теплоизолятором.

Starship - это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Ее главной особенностью должна стать возможность выводить на орбиту 100 тонн груза в корабле, интегрированном с верхней ступенью, а также дозаправлять этот корабль с помощью топливных танкеров из модифицированных верхних ступеней. Именно Starship должен будет доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis во второй половине 2020-х годов.