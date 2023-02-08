https://news.day.az/hitech/1536373.html Возникли перебои с доступом к соцсетям в Турции
Возникли перебои с доступом к соцсетям в Турции
Возник ряд технических проблем в связи с доступом к социальным сетям.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.
Он отметил, что соответствующие структуры предоставят подробную информацию об этом.
Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших - 52 979 человек.
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