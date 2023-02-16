https://news.day.az/hitech/1538480.html Сбой в работе Twitter
Сбой в работе Twitter
Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в среду в нескольких странах.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения, а также при подключении к серверу.
Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Канаде, Великобритании, Германии и Франции, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах.
В России доступ к Twitter ограничен с марта 2022 года.
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