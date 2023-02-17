Маск заявил, что Microsoft «захватила» его компанию

Глава Twitter и один из основателей компании OpenAI Илон Маск заявил, что корпорация Microsoft постепенно "захватывает" OpenAI с помощью финансирования проектов стартапа, работающего с технологиями искусственного интеллекта. Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"OpenAI стала максимально прибыльной компанией с закрытым исходным кодом, эффективно контролируемой Microsoft", - написал Маск.

Бизнесмен признался, что изначально OpenAI была создана как некоммерческая компания с открытым исходным кодом. "Именно поэтому я и назвал ее "Открытый ИИ". Она должна была стать противовесом Google", - добавил основатель компании.

По словам Маска, в результате стартап, создавший популярного чат-бота ChatGPT, оказался прочно связан с другим IT-гигантом из США, компанией Microsoft. "Это совсем не то, что я задумывал", - заключил он.