AR-гарнитуру Apple «отключили» от iPhone

Американская компания Apple сделала необязательным подключение смартфона iPhone к первой версии своей AR-гарнитуры, которую планирует анонсировать в этом году. Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg Марк Гурман в рассылке Power On, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последние тестовые версии гарнитуры Reality Pro не требуют iPhone для настройки или использования. Это заметное отличие от предыдущих устройств Apple, таких как Apple Watch, для настройки которых изначально требовался iPhone", - говорится в статье.

Отмечается, что вместо этого гарнитура Reality Pro будет поддерживать настройку независимо от iPhone, а затем сможет загружать данные пользователя непосредственно через облачный сервис iCloud.

"Однако, как и в процессе настройки других устройств Apple, у вас будет возможность перенести данные напрямую с iPhone или iPad на гарнитуру", - добавил авторитетный инсайдер Гурман.

По данным журналиста, в отличие от других AR- и VR-гарнитур на рынке Reality Pro не будет иметь пульта дистанционного управления - вместо этого гаджет будет полагаться на глаза и руки пользователя для работы. Например, пользователи смогут печатать в воздухе, однако пока "эта функция находится в режиме тестирования".