Xiaomi разработала детектор лжи для смартфонов на базе ИИ

Китайская компания Xiaomi запатентовала технологию детектора лжи, который можно использовать в смартфонах или ноутбуках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал ITHome.

Согласно описанию заявки, Xiaomi придумала специальную камеру с телеобъективом, которая следит за лицом и зрачками пользователя. Благодаря встроенным в устройстве алгоритмам камера будет отслеживать поведение допрашиваемого человека на основе поведения его глаз и зрачков.

В случае, если зрачки анкетируемого во время ответа расширяются на 4-8% от исходного размера, искусственный интеллект установит причину, так как это может быть вызвано стрессом или ложью.

Патент Xiaomi прошел одобрение, но пока непонятно, планирует ли компания внедрять эту технологию в свои устройства, и для чего ей понадобился детектор лжи.