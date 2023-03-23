Среднебюджетный Samsung Galaxy M54 получил камеру на 108 Мп и флагманскую фишку

Компания Samsung представила среднебюджетный смартфон Galaxy M54, который первый в своей категории получил поддержку eSIM. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az.

Samsung Galaxy M54 оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность в новинке отвечает фирменный чип Exynos 1380. Смартфон также поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ и 256 ГБ.

Основная камера в Galaxy M54 представлена датчиком с разрешением 108 Мп с поддержкой OIS. Новинка также получила ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп. На лицевой стороне устройства расположилась 32-мегапиксельная селфи-камера.

Galaxy M54 работает под управлением Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

Отмечается, что пользователи могут использовать как физические SIM-карты, так и eSIM. Стоимость новинки пока не раскрывается.