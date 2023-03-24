В сети представили летающий скейтборд

В Kickstarter ведется сбор средств на скейтборд Flyte, который может парить над землей. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, стартап из Нью-Йорка представляет Flyte как некое произведение искусства - доска не имеет колес и левитирует над специальной подставкой благодаря магнитной катушке. Ховерборд изготовлен из алюминия.

Однако Flyte разочарует любителей экстремального спорта и новейших технологий - прокатиться на нем не получится, он несет в себе сугубо декоративную функцию.

"Эта жемчужина представляет собой идеальное сочетание искусства и технологий, и она гарантированно добавит в вашу жизнь нотку волшебства. Я имею в виду, кто не хочет посмотреть на настоящий ховерборд, парящий в воздухе? И знаете, что самое классное? Для этого даже не нужно быть волшебником!" - говорится в описании устройства.