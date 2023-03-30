Обнаружен способ синтезировать пластик из выхлопных газов электростанций

Ученые предложили способ синтеза пластика из углекислого газа в низкой концентрации. Об этом сообщает Осакский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поли-3-гидроксибутират - это биоразлагаемый, но водостойкий пластик, который часто используют в упаковочных материалах. Сырьем для него служит 3-гидроксибутират, который превращается в пластик в ходе полимеризации. Ранее ученые Осакского университета выяснили, что 3-гидроксибутират можно синтезировать из углекислого газа и ацетона с высокой эффективностью, но только при высоких концентрациях этого газа.

Теперь Ютака Амао и его коллеги смогли добиться того же самого при низкой концентрации углекислого газа и при использовании ацетона из переработанных чернил маркеров. Ацетон является недорогим и сравнительно безвредным химическим веществом (по меркам химической промышленности), используемым во многих реакциях. Сама реакция проходит под действием света, аналогичного солнечному. Через 24 часа более 60% ацетона было успешно преобразовано в 3-гидроксибутират.

Концентрация углекислого газа, которая использовалась в экспериментах, соответствует таковой в выхлопных газах тепловых электростанций. Потенциально это открывает дорогу производству пластика из отходов, что снижает его цену и уменьшает загрязнение окружающей среды.