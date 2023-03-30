Компания Meizu представила флагманские смартфоны

Китайская компания Meizu представила первые с 2021 года флагманские смартфоны 20 и 20 Pro. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внешне устройства представляют собой гибрид дизайнов последних моделей iPhone и Galaxy S. У Apple китайцы "подглядели" плоские грани, а у Samsung - вертикально расположенные камеры. Спереди располагается экран с очень тонкой рамкой размером 1,5 мм и "о"-образным вырезом под камеру посередине.

Meizu 20 и 20 Pro различаются габаритами, диагональю экранов, набором камер, емкостью батарей, а также беспроводной зарядкой. У старшей модели она есть, а у младшей отсутствует. Оба устройства при этом работают на современном процессоре Snapdragon 8 Gen2, а также имеют до 512 ГБ внутренней памяти и до 12 ГБ оперативной.

В Китае устройства поступят в продажу в ближайшее время. Версия 20 будет доступна в желтом, зеленом, оранжевом и черном цветах, а 20 Pro только в белом, золотом и черном. Продаваться устройства, по слухам, будут за $540 и $680 соответственно (примерно 41,5 тыс. руб. и 52,3 тыс. руб. по курсу на 1 апреля 2023 года).